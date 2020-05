Life Radio intensiviert Musik-Interaktion

Webplayer und Songfinder wurden aktualisiert, um das Radio-Programm und die sieben Online-Audio-Streams, die Podcasts, die Life Radio-Videothek und alle mit den gespielten Musikstücken in Zusammenhang stehenden Informationen hörergerechter anbieten zu können. Webplayer und Songfinder wurden an eine Musikdatenbank gekoppelt.



Die Interaktivität und Interaktion stimuliert der Sender durch die Einrichtung der Facebook-Fanpage und des Twitter-Streams. An der Monitor-Unterkante ist in der neuen Liferadio.at-Version ein Infozeile eingebunden, die über Programm-Inhalte und regionales Wetter informiert und aktuelle Nachrichten anzeigt.



