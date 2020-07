Life Ball zum Lesen (aktualisiert)

Für den Verlag, der in dem Handelskonzern aus der Verlagstätigkeit rund um das Kundinnen-Magazin Maxima hervor ging, ist das die zweite Nummer, die zu dem Charity-Event realisiert wird. Die am 14. Mai erschienen Ausgabe hat 100 Seiten und wurde in einer Auflage von 30.000 Stück für den Markt hergestellt. Janina Lebiszczak ist für die redaktionelle Gestaltung des Magazins verantwortlich. Brigitte Fuchs, Geschäftsführerin des RG Verlags fungiert als Chefredakteurin.



Der Vertrieb des Titels erfolgt über Hotspots. Diese sind als "führende Hotels in Wien, Wien-Umgebung, New York; Boutiquen, die Hauben- und Szene-Gastronomie, Kaffeehäuser, Lounges der Austrian Airlines und Premium Stores von Life Ball-Sponsoren" definiert. Darüber hinaus wird das Magazin an die Gäste des Events verteilt.



25 Prozent des über die Anzeigen-Vermarktung erwirtschafteten Werbeerlöses gehen als Spende an den Verein Aids Life.