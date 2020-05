Life Ball - Wasser Ball

at // Der Life Ball läuft dem Klassiker Opernball allmählich den Rang in Wiens Ballkalender ab. Vergangenen Samstag verwandelte sich das Wiener Rathaus und der Platz davor in eine Welt der Vielfalt und der Phantasie. Prominenz verschiedenster Provenienz traf sich zu einer Nacht in dem Bewußtsein, das HIV-Infektionen nicht heilbar sind und daran erkrankte Menschen weiterhin die beste Hilfe benötigen, die sie bekommen können. Ein Bekenntnis dazu legten auch Menschen aus der heimischen Kommunikationsbranche ab.