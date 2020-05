Lieferando erhält frisches Kapital

Mit Abschluß dieser Finanzierungsrunde summiert sich das Beteiligungskapital an dem Online-Lieferservice derzeit auf insgesamt 20 Millionen Euro.



Mit dem frischen Kapital soll Lieferando in seinen "Kernmärkten" zum Marktführer entwickelt werden. Das Unternehmen ist derzeit außerhalb Deutschlands auch in Österreich und der Schweiz unter Lieferando sowie in den Märkten Frankreich unter Taxiresto.fr und Polen unter Pyszne.pl operativ tätig. Wie Kernmärkte definiert ist, ist nicht ganz eindeutig. Das können Deutschland, Frankreich und Polen sein oder der gesamte deutschssprachige Raum.



Jedenfalls wird die jeweilige Marktposition über den Ausbau des Kundenservice, darunter sind sowohl Endkonsumenten als auch die derzeit 8.800 Partnerbetriebe von Lieferando subsummiert, angepeilt.

Neu-, Alt- und Privat-Investoren

BCM Bruker Capital hielt zum 1. Juni 2012 zwei Prozent an dem Unternehmen. DuMont Venture ist seit Sommer 2010 an dem Unternehmen beteiligt.



Bis Juli 2011, dem Abschluß der vierten Finanzierungsrunde, erhielt Lieferando von Privat-, Alt- und Neu-Investoren sechs Millionen Euro Wachstumskapital. Die Alt-Investoren waren damals DuMont Venture, Moraún, Mountain Super Angel und Rheingau Ventures. Damals kamen die KfW Bankengruppe und zwei Privat-Investoren aus dem Umfeld von Mountain Super Angel dazu.