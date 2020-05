at // Der von Johannes Fischer, ORF-Hauptabteilungsleiter Magazine, angekündigte Brief an den Stiftungsrat liegt vor. Er wurde von allen Hauptabteilungsleitern unterschrieben. Darin treten diese der andauernden und über Strecken auch niveaulosen Kritik am ORF entgegen. Darüber hinaus wird an den Stiftungsrat der Appell gerichtet, die Position des ORF zu stärken.