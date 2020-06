Liebe, Lust, Lügen, Leidenschaft – lesbisch

Die erste Staffel der US-Kult-Serie „The L Word – Wenn Frauen Frauen lieben“ feiert am Freitag (23.00 Uhr) ihre Österreichpremiere auf ATV 2. L, das steht für Los Angeles, für Liebe, Lust, Lügen, Leidenschaft – und natürlich für lesbisch. Der US-Bezahlsender Showtime bewarb die Serie bei ihrem Erscheinen 2004 mit dem Slogan „Same Sex. Different City“ in Anspielung auf die Girls aus „Sex and the City“.

Auch in „The L Word“ trifft sich eine schicke Frauenclique in nicht minder schicken Lokalen und diskutiert höchst witzig den Status ihres Liebeslebens – allerdings mit dem Unterschied, dass es selten um Männer geht. Im Mittelpunkt steht die Kunstkuratorin Bette, gespielt von Jennifer „Flashdance“ Beals; Pam Grier – Tarantinos „ Jackie Brown“ – ist ebenfalls Teil des coolen Ensembles.

In der ersten Folge übersiedelt eine junge Studentin ( Mia Kirshner) zu ihrem Freund nach L. A. Nachdem sie in Nachbars Pool zwei Frauen beim Sex beobachtet, kommt ihr Beziehungsmodell mit dem Boyfriend dramatisch ins Wanken.