Liebe im Glas, die Facebook-Füllung

Für Friesland Campina Austria hat sich Christian Bergbauer die Promotion ausgedacht und umgesetzt.



Landliebe will damit seine bestehende Community aktivieren und zusätzliche Mitglieder durch die Stimulierung von deren Kreativität gewinnen. Die Joghurt-Gläser eignen sich nicht nur um Marmelade darin aufzubewahren oder das Süppchen vom eigenen Herd ins Büro zu transportieren. Stofftiere, Pokemon-Figuren, Murmel, Schmuck, Miniatur-Hochschaubahnen, Schiffchen etc. lassen sich in den Gläser schöpferisch anordnen. Auf Facebook.com/LiebeimGlas dürfen die Kreationen dann per Video, Bild oder Beschreibung publiziert werden.