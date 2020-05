Lidl Österreich-Geschäftsführer wechseln

Deopito ist bereits seit 17 Jahren für das Lebensmittel-Handelsunternehmen tätig. Er wechselt aus der Lidl Stiftung und von dort aus der Funktion Geschäftsleitungsvorsitzender Einkauf International an die Spitze des Österreich-Managements.



Seine Bestellung korreliert mit dem im Herbst 2012 eingeschlagenen Weg der Regionalisierung des Anbieters, die sich am deutlichsten in der Werbelinie und auch im Sortiment niederschlägt.



Deopito will Lidl in Österreich als "moderne, kundenorientierte und sympathische Marke positionieren". Sein Konzept dafür dreht sich um die "Umweltfreundlichkeit der Filialen, die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke Lidl Österreich und einem verstärkten gesellschaftlichem Engagement".