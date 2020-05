Libro übergibt Filzmair Marketing-Management

Filzmair skizziert, wo er in der Marktwahrnehmung und Positionierung mit Libro hin will: "Meine Aufgabe wird es unter anderem sein, das Unternehmen und die Marke noch stärker als unkomplizierten, modernen und kompetenten Partner für die ganze Familie zu präsentieren." Das soll mit einem, wie er erklärt, "durchgängigen, integrierten Auftritt über alle Kommunikationswege" hinweg erfolgen.



Filzmair arbeitet von Juli 2005 bis März 2013 in der Rewe Gruppe. Zunächst als Werbeleiter von Merkur und zuletzt über zwei Jahre als Marketingleiter von Rewe International - CEE/ Italien.



