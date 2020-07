Lesernahe LGV-Gärtnerkistl-Kommunikation

Die Native Advertising-Kampagne ist auf Konsumenten, die sich für frisches Gemüse, das per Online-Bestellung beziehbar ist und das in Wien ausgeliefert wird.



Dazu wurden auf Werbeträgern in Content-Bereichen Inhalte platziert und ausgeliefert, die grundsätzlich nur unter an online bestellbarem Gemüse interssierten Menschen ankommen sollen. Auf diese subtilen Vorselektion erfolgt die Auslieferung der Werbung und der Schaffung von Kommunikationsrelevanz in der Zielgruppe.



Oder wie es Initiative Wien-CEO Xavier Reynaud ausdrückt: "Wir minimieren so Streuverlsute und erreichen ausschließlich die per se interessierten Konsumenten, die sich bewusst dafür entschieden haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen".



Katrin Grubelnik, LGV-Marketingleiterin, spricht von "Punktgenauigkeit" der Zielgruppen-Ansprache dieser Media-Lösung.



Die ausführenden Agenturen verknüpften diese Native Advertising-Maßnahmen mit Real Time Advertising. Dabei werden die aufgrund der Content-Platzierung gewonnenen Daten für Real Time Bidding-Strategien und Optimierungen weiterverwendet.



Für die technische Ausführung dieser Kampagne ist Contented Technologies verantwortlich.