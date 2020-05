Leser werden Journalismus zahlen

TheDaily ist strategisches Projekt

Dort nennt er die Paid Content-Erfahrungen mit den britischen Newsportalen TheTimes.co.uk und TheSundayTimes.co.uk "ausgesprochen ermutigend". Murdoch geht in dem Interview regelrecht über vor Optimismus. Auch was die ökonomische Weiterentwicklung von Sky Deutschland betrifft.



Murdoch: "Die Dinge beginnen, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. ... Ich glaube fest daran, dass Sky Deutschland ein sehr rentables Unternehmen wird." Die notorische Nörgelei an der News Corporation und am Namen Murdoch ignoriert James. "Als Investor habe ich das Gefühl, hier (in Deutschland, Anm. d. Red.) sehr willkommen zu sein", sagt er. Und zur heute erfolgenden Einführung der iPad-Zeitung TheDaily erklärt, dass es sich dabei um ein "strategisches Projekt handle". Im Falle eines Erfolges, so Murdoch, "können wir beginnen, die hohen Druck-, Vertriebs- und Energiekosten der Papierzeitung anzugehen".