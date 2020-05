Leseliste: David Ogilvy

Und zwar von Kenneth Roman, der 26 Jahre für die Agentur, zehn davon mit Ogilvy selbst, tätig und von 1985 bis 1989 deren Chairman und CEO war. Roman zeichnet das Leben eines "keltischen Exzentrikers" nach, der, den amerikanischen Traum - zunächst erfolglos und mit der zweiten Karriere ab 39 Jahren - verwirklichte. Das Buch war im Jänner 2009 mit dem Titel The King of Madison Avenue: David Ogilvy and the Making of Modern Advertising erschienen. Der campus Verlag betitelte das Buch mit David Ogilvy. Ein Leben für die Werbung.





Kenneth Roman; David Ogilvy. Ein Leben für die Werbung; campus verlag; 13. September 2010 erschienen; 390 Seiten; 29,90 Euro; EAN 9783593392349.