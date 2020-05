Lernen sie digitales Marketing!

An der DIMAK können sich Vorstände, Geschäftsführerinnen, Unternehmensberater, Marketing-Leiterinnen, Kreative, Sales-Leute, etc. mit Grundlagen des digitalen Marketings ausstatten und vorhandenes Know-how um Insider-Tipps ergänzen.



Der erste DIMAK-Zyklus beginnt am 8. und endet am 19. November. Dieser ist in themenspezifische Tage gegliedert. Auftakt macht Social Media Marketing vermittelt von Karin Hammer, die gemeinsam mit Corinna Höll die Akademie gründete. Sie sind Online-Marketing-Expertinnen mit über zehnjähriger Berufserfahrung.