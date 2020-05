Leisure Communications engagiert Millonig

Millonig ist in der Agentur für die Abwicklung von Kundenprojekten, der Betreuung bestehender Kunden sowie für die Neukunden-Akquise zuständig. Diese Agenden hat sie von Ratzenberger, der als Pressesprecher zu Umweltminister Nikolaus Berlakovic gewechselt, und von Sarah Gasser, die nun für die Tageszeitung Österreich tätig ist, "geerbt".



Millonig begann 2006 ihre Berufslaufbahn in der Kommunikationsbranche. Zuletzt war sie für die Agentur Starke Aussage in Velden tätig.



atmedia.at