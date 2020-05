Leiner-Kindersachen von section.d

Das Design des Bereichs orientiert sich an der Corporate Identity von Leiner. Umgesetzt ist "mein kleines Zuhause" in den Möbelhäusern in St. Pölten und Linz. Dort laufen nun die Praxistests des Konzepts. Nach dessen Evaluierung soll dessen Umsatz an weiteren Leiner-Standorten erfolgen.



atmedia.at