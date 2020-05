Leimbrock wird ReachLocal-Regionsmanager

Leimbrock wird die Wachstumspläne von ReachLocal, einem auf Kundengewinnung für kleine und mittelständische Unternehmen, in der Marktregion umsetzen.



Bei Google war er zuvor von Dublin aus ebenso für kleine und mittelständische Firmen in der DACH-Region verantwortlich. Von Mai 2010 an war Leimbrock Managing Director in dem WPP Group-Unternehmen iconmobile und dort für den Geschäftsbereich Mobile Marketing in der Region Zentral- und Südeuropa sowie im Mittleren Osten und Afrika verantwortlich.



Seine vorhergehenden Berufsstationen im Marketing- und Vertriebsmanagement waren Vodafone, DoubleClick, RMS Radio Marketing Services, Gruner+Jahr, Axel Springer sowie der Xing-Vorläufer OpenBC.