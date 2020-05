Lehrberuf.info wird für Zielgruppe optimiert

Das Arbeitsangebot - laut Unternehmen sind das derzeit "über 15.000 Lehrstellen in 2.500 Betrieben" - steht nun auch auf Smartphones zur Verfügung. Dazu wurde die stationäre Version von Lehrberuf.info vollständig überarbeitet.



Konsequenzen des Relaunches sollen eine weiter steigende Verbreitung und Nutzung des Marktplatzes sowohl durch Lehrstellen-Suchende als auch durch Lehrstellen-Anbieter sein. Letztere erhielten im Zuge der erfolgten Adaption die Möglichkeit ihre Ausbildungsarbeitsplätze in "Premium-Paketen zu präsentieren". Die neue Version von Lehrberuf.info wird mittels Plakatkampagne beworben.



Für die technische Realisierung des Relaunches von Lehrberuf.info ist Russmedia Digital verantwortlich. Hubert Hilgert, geschäftsführender Gesellschafter von Hibe IT und Gründer des Lehrstellen-Marktplatzes, nennt die "enge Zusammenarbeit mit Russmedia Digital" einen "Meilenstein" in dessen Entwicklung.