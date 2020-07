Lego's dunkle Macht

Mit diesem Clip will Lego vermitteln, "wie viel Macht in den kleinen Steinen steckt". Zum Beispiel wieviel Macht Teilen hat. Denn der Spot soll prinzipiell über die deutschsprachige Lego-Community ebenso wie über YouTube verteilt werden. Über Seeding-Maßnahmen wird das Sharing seit 25. April 2014 angestossen.



Produziert wurde The whole force in small size von mypony.