Lego erwirtschaftet in Österreich höchstes Wachstum

In Österreich erzielt die Marke mit 6,1 Prozent das höchste Wachstum in der Region. Vor Deutschland mit 4,0 und der Schweiz mit 3,1 Prozent. Der Markanteil von Lego beläuft sich, laut NPD Eurotoys, in Österreich auf 18,4, in der Schweiz auf 17,2 und in der Schweiz auf 17,1 Prozent.



Wachstumsträger sind die Linien Lego Technic, Duplo, Friends und City. 2014 werden die Linien Star Wars und Chime erweitert. Und die neue Linie Lego Juniors eingeführt. Darüber hinaus läuft im kommenden März The Lego Movie in Kinos an.