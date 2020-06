Legendärer US-Moderator Dick Clark ist tot

Der legendäre US-Moderator Dick Clark ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Clark starb am Mittwoch in Los Angeles an den Folgen eines "schweren Herzinfarkts", wie der Nachrichtensender CNN und das Promiportal TMZ meldeten. Bekannt wurde der Moderator vor allem mit der Tanz- und Musikshow "American Bandstand". Seine vom New Yorker Time Square übertragene Sendung " Dick Clark`s New Year`s Rockin` Eve" war in den USA über Jahrzehnte das TV-Ereignis zu Silvester.



Clarks Gesundheitszustand hatte sich seit einem ersten Herzinfarkt im Jahr 2004 zunehmend verschlechtert. Die Moderation seiner seit 1972 laufenden Silvester-Show musste er 2006 abgeben. Anschließend tauchte er nur noch sporadisch in der Sendung auf. Kurz vor dem ersten Herzinfarkt hatte Clark öffentlich gemacht, dass er an Diabetes litt.