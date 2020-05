Legale Schlupflöcher

uk // Die Guardian Media Group öffnet über Schnittstellen Guardian.co.uk. Damit erhalten Partner des Medienkonzerns freien Zugang zu Inhalten und Daten, um diese via Mash-Ups "into the fabric of the internet" einzuweben. Über "Open Platform" bietet die Guardian Media Group zwei Content-Services an. Mit diesen können eigene Applikationen entwickelt werden. Im Gegenzug fungieren die Nutzer als Werbeträger. Mit dem einen Service können Guardian-Inhalte auf virtuellen Karten geografisch verortet werden. Und über "Data Store" können Nutzer redaktionell aufbereitete Daten und Statistiken nutzen. Guardian.co.uk geht damit einen ähnlichen Weg wie die New York Times.