Leetchi.com poltert mit

Leetchi.com will ein einfaches aber oftmals sehr hinderliches Problem lösen: man hat eine Idee zu einem privaten Event, um jemand glücklich zu machen und gemeinsam zu feiern. Der Event ist beschlossene Sache und kostet klarerweise Geld. Um die Strech-Limo, die Gogo-Tänzer, das Wellness-Wochenende zu bezahlen, teilt man die Kosten auf. Alle beteiligen sich. Wer sammelt die Kohle ein? Manche zahlen sofort. Andere zu spät. Die Eine oder der Andere will dann gar nicht zahlen, weil es ihr oder ihm urplötzlich zu teuer ist.



Diese Finanzierungsproblematik will Leetchi.com beheben.



In der Praxis geht das über eine Anmeldung, der Fixierung des benötigten Geldbetrages, das Anliegen personalisieren und alle Freunde, Verwandte oder Familien-Mitglieder per Facebook oder E-Mail einladen. Ist die Kassa voll, geht der Polterabend über die Bühne. Leetchi.com behält sich für die beschriebene Administration vier Prozent Gebühr ein.



atmedia.at