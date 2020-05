Lebensretter

sms.at wirbt und bewirbt seine Positionierung als Entertainment-Portal. In der Kreation arbeitet die Agentur, wie es dazu heißt, bewusst mit Negativ-Bildern. So sind auf den Sujets schwarzumrandete Textblöcke, die an die Warnungen vor dem Krebstod und Spermienverlust auf Zigaretten-Packungen erinnern, zu sehen, um die tödliche Langeweile zu akzentuieren. Anhand der Inszenierung juveniler Agonie will sms.at sein Profil als Entertainment-Portal und "zweitgrösstes Community-Angebot nach Facebook" in Österreich schärfen.

Credits:

Auftraggeber: sms.at, Martin Pansy;

Agentur: Rubikon; Kundenbetreuung/Konzeption: Hannes Luxbacher, Bernd Maier.



atmedia.at