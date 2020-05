Lebensfrohes Farbfernsehen

Farbenfrohe TV-Saison

Es läuft auch eine Imagekampagne an. In dieser treten, zunächst in Werbetrennern, Sat.1-Stars auf und promoten den Claim "Colour your life". In der zweiten Kampagnenphase wird das Redesign mittels Imagetrailern kommuniziert. " Sat.1 steht heute mehr den je für modernes Family-TV und wird jetzt auch so kommuniziert", erklärt Rainer Heneis, Sat.1-Marketingleiter, dazu. Die optische Überarbeitung erfolgte in der Sat.1-Marketingabteilung und der Inhouse-Agentur Creativ Solution.