Leading Advisors, die Zweite

Laut trend sollen in die neue Agentur-Holding "auch kleinere Agenturen geholt werden wie etwa be.public von Manfred Waldenmair, Brainbows von Monika Langthaler und Market Intelligence von Sophie Karmasin".



Karmasin, Lanthaler und Waldenmair scharen sich schon um Rosam und Ecker in der Leading Advisors Group. Darüber hinaus werden in dieser Gruppe als Mitglieder noch Lockl Strategie, Public Interest, Digital Affairs und Chapter 4 geführt. Darüber hinaus war in der Leading Advisors Group noch Peter Filzmaier mit seinem Institut für Strategieanalysen vertreten. Doch Filzmaier kaufte im Herbst 2011 Rosam und Ecker deren Beteiligungen an seinem Institut ab und sich aus der Agenturgruppe wieder heraus.



Es scheint jedenfalls eine Art Leading Advisors Holding in Planung und von dieser künftig Gesellschaftsanteile zu kaufen sein. Diese weise eine Netto-Umsatz von "bis zu 60 Millionen Euro" sowie eine Wert-Gewinn-Dynamik auf, die Rosam zur Prognose veranlaßt, dass sich der "Wertzuwachs der Holdinganteile in den kommenden zehn Jahren verdoppeln könnte".



Rosam und Ecker gründeten die Leading Advisors Group im Jahr 2009 als Verbund "führender Köpfe", um, wie er damals erklärte, "Entscheidungen ein bisschen zu beeinflussen".