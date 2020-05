Leader-Medien

at // Die der österreichischen Leseranalyse Entscheidungsträger ähnlichen Mediennutzungsanalyse von Führungskräften, die Schweizer WEMF MA Leader, wurde veröffentlicht. Sie weist die Mediennutzung von Leader und Top-Leader in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz aus. Die Medien der NZZ Gruppe verfügen über ein breites Fundament in der Zielgruppe. Die Metropool-Kombi aus "Tages-Anzeiger", "Basler Zeitung" und "Berner Zeitung" kommt auf eine Reichweite von 49,8 Prozent pro Ausgabe. Und auch die Pendler-Zeitung 20 Minuten erreicht mehr als ein Drittel der Schweizer Führungskräfte. atmedia.at