Lead Awards-Anerkennung für Terra Mater

Die im Magazin Terra Mater im September 2012 erschienene Fotostrecke "The Russian Empire of Czar Nicholas II" des russischen Foto-Pioniers und Chemikers Sergeii Mikhailovich Prokudin-Gorskii, die in die Inhaltsstrecke Die Zeitmaschine integriert war, war zu den Lead Awards nominiert. Die Bilderstrecke wurde in der Hauptkategorie Fotografie und in der Sub-Kategorie Reportagefotografie des Jahres mit einer Anerkennung versehen.