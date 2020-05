Le Cool-Ankunft in Wien

Irene Sagmeister, bis Februar 2010 bei Draftfcb Partners zwei Jahre im Management-Board tätig und seither als Marken-Beraterin selbständig, "importierte" Le Cool. Sie nennt die Arbeit für das Online-Magazin ein persönliches Ankommen. "Le Cool umfasst alles, was mir wichtig ist und mich persönliche berührt", kommentiert sie, die als Herausgeberin des Mediums fungiert.



An Sagmeisters Seite als Chefredakteurin arbeitet Sarah Posch. Der Zufall und die Tischnachbarschaft in einem Wiener Kaffeehaus führte beide zusammen.