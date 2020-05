Laufsteg U-Bahn

MediaCom Vienna und Gewista setzten ein digitales Station Branding um. Zum Einsatz kommen 20 Screens an Säulen, vier Screens in Vitrinen, eine Rückprojektionsfläche, fünf Flächeprojektionen in einer Grösse von bis zu 120 Quadratmetern mit Tonbespielung. Für die technische Umsetzung des Brandings sorgten :3C! vidision und richter solution. "Eine mediale Weiterentwicklung, die ihresgleich sucht", jubilieren MediaCom und Gewista unisono. Die digitalen Werbeflächen sind alle synchron und flexibel bespielbar.