Last.fm wird kostenpflichtig

int // Last.fm führt ein Premium-Nutzungsmodell ein und verrechnet ab 30. März 3 Euro pro Monat für den Musikbezug. Die Kostenpflicht wird in all den Märkten eingeführt in denen Last.fm über keine Nutzerbasis ab einer kritischen Grösse verfügt. Daher sind die Märkte USA, UK und Deutschland inklusive Österreich von der Bezahlung ausgenommen. Mit diesem Preismodell will Last.fm einerseits die Musikschaffenden bezahlen sowie Eigentümer CBS Interactive zufriedenstellen.