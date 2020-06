Larissa beim Kaiser

Wer dachte, der Hype um Larissa Marolt wäre mit dem Dschungelcamp zu Ende gegangen, irrt: Die quietschfidele Kärntnerin ist am Freitag schon wieder im TV zu sehen: Um 20.45 Uhr bekommt sie auf ORFeins das zweite Mal eine Audienz bei Robert Palfrader in "Wir sind Kaiser". Mit im Gepäck hat sie Dschungel-Teilnehmer Marco Angelini, der kommende Woche bei den ORF-"Dancing Stars" antritt. Das Match Larissa gegen Marco geht also im Ballroom weiter, denn Larissa ist am 28. März bei " Let's Dance" auf RTL zu sehen. So viel Tanz um Z-Promis war noch nie da.

Weiters zu Gast bei der ersten "Wir sind Kaiser"-Audienz des Jahres sind: Sängerin Anna F., SPÖ-Europapolitiker Jörg Leichtfried, Modern-Talking-Hälfte Thomas Anders, die Astronomin Lisa Kaltenegger und ORF-Talkerin Barbara Karlich. Motto der Show ist: " Olympia ist Geschichte, die EU-Wahlen werfen ihre Schatten voraus, der Fasching ist auf dem Höhepunkt."