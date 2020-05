Larissas Dschungel-Show

Die Auftaktsendung sahen im Schnitt 266.000 Zuschauer ab zwölf Jahren. Einen Tag später stieg die österreichische Schaulust auf im Schnitt 366.000 TV-Konsumenten. Und am Sonntag waren bei der um 22 Uhr beginnenden Tageszusammenfassung der Naturerlebnisse des erlesenen Star-Ensembles durchschnittlich 254.000 Menschen vor den TV-Geräten. Die sich in dieser Zeit um Marolt aufschaukelnde Stimmung führte dazu, dass der gestrige vierte Tag, der Montag, nach 22:14 Uhr 295.000 Menschen vom Schlafen abhielt, um sich selbst von Marolts Durchsetzungsfähigkeit auf erdigen und hölzernen Laufstegen zu überzeugen.



RTL war mit Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! an den ersten vier Ausstrahlungsabenden die Messlatte für die Privatsender-Quoten in Österreich.



Die Marktanteile die dazu und zwar für die Zuschauer-Segment der 18- bis 59-Jährigen ausgewiesen werden, betrugen in der Montag-Primetime 22,7 Prozent. Und der Tagesmarktanteil des Senders belief sich auf 9,7 Prozent.



Am Sonntag brachte die Show in der Zeitzone und Seher-Gruppe 16,1 Prozent, am vorhergehenden Samstag 22,6 und der freitägliche Auftakt 14,9 Prozent. Dementsprechend reüssierte der Sender, der derzeit auch noch Deutschland sucht den Superstar im Rennen hat, mit den besten Tagesmarkt-Anteilen der Privatsender.