Larissa Marolt bekommt Gastrolle in "Alarm für Cobra 11"

Ex-Dschungelcamperin Larissa Marolt (22) hat einen Gastauftritt in der RTL-Actionserie " Alarm für Cobra 11". In der Folge am kommenden Donnerstag spielt die "Austria's next Topmodel"-Siegerin die Alibifreundin eines homosexuellen Fußballers, wie RTL am Montag mitteilte. "Ich steh total auf Action! Ich hab mich sehr darüber gefreut, dass ich die Rolle bekommen habe", so Marolt laut RTL.