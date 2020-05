Laola1 vermarktet Beko-BBL.de

Laola1 Entwicklungsarbeit dreht sich dabei um die Implementierung des Special-Interest-Medien-Angebotes in Responsive Design, die Integration von Statistikdaten zur Basketball-Wettbewerbsserie sowie eines Live-Tickers. Das Unternehmen ist für die Konzeption der nun vorliegenden Version von Beko-BBL.de, für das optische Erscheinungsbild und den technischen Betrieb verantwortlich.



Mit dem so erneuerten Ligen-Portal und der Vermarktung durch Laola1 geht die BBL in die nächste Meisterschaftssaison.