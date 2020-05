Laola1.tv-Vermarktung an InteractiveMedia

de, atLaola1 Multimedia übergibt die Werbebewirtschaftung der Deutschland-Reichweite von Laola1.tv an InteractiveMedia CCSP. Offizieller Vermarktungsstart ist der Jahresbeginn 2014. Anlaß dafür ist der laufende Sport-Reichweiten-Ausbau durch InteractiveMedia im nächsten Jahr anläßlich der Olympischen Winterspiele in Sotschi und der Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Laola1.tv ist in der IVW für November 2013 mit 2.213.618 Millionen Visits ausgewiesen.