Laola1.tv vermarktet HD-Streams als Bezahlangebot

Das Medienunternehmen macht mit Laola1 Premium Sportfans und Sportmedien-Konsumenten das Angebot um 4,99 Euro pro Monat die Spiele der spanischen La Liga, der Erste Bank Eishockey Liga und der Deutschen Eishockey Liga in HD-Qualität bei deutlich reduziertem Werbe-Inventar und um Nutzungsfeature erweitert zu sehen.



Beispielsweise ermöglicht das Produkt, das Rückspulen in Live-Streams oder Apple-Usern Übertragungen aus den Laoal1.tv-Apps von Smartphones oder Tablets auf HD-TV-Geräte zu streamen.



Das Stream-Angebot steht weiterhin in der bislang vertrauten Qualität kostenfrei zur Verfügung.



Rund um Laola1 Premium, ein als Club-Mitgliedschaft definiertes Produkt, wurde das Online-Sport-TV-Medium optisch entwickelt. Das Redesign basiert auf einem plattformneutralen Konzept, das vom kleinsten Screen der von Konsumenten genutzt wird, aus gedacht ist.