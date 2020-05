Laola1.tv produziert Basketball-Magazin

atFIBA Europe, der europäische Basketball-Dachverband, entschied sich, Laola1.tv die Produktion des TV-Magazins EuroBasket 2013: Road to Slovenia zu übergeben. Darin wird die Qualifikation für die Basketball-Europameisterschaft in Slowenien gezeigt. Das Magazin wird auf FIBAEurope TV, dem verbandseigenen Web-TV-Angebot, sowie in Programm europäischer TV-Stationen zu sehen sein.