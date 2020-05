Laola1.tv macht auch EintrachtTV

at, deDer deutsche Fussball-Bundesliga-Club Eintracht Frankfurt schließt sich Borussia Dortmund, Hannover 96, Borussia Mönchengladbach, etc. an und vergibt die Realisierung seines Club-TV-Angebots EintrachtTV an Laola1.tv. Das österreichische Medienunternehmen ist für Konzept, Design und Programmierung des Club-TV-Angebots, ähnlich wie im Falle des HSV, verantwortlich.