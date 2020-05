Laola1.tv launcht Eishockey-Magazin Overtime

Inhaltlich dreht sich Overtime um die Highights der Liga-Spiele, die von Dienstag bis Sonntag der Vorwoche ausgetragen wurden. Dabei wird das beste Spiel dieser Wettbewerbsphase akzentuierter beleuchtet. In den beiden Rubriken Top 3 Goals und 3 Stars geht es, no na, um überdurchschnittliche Tore und Spieler des Berichterstattungszeitraumes.



In der Kelly's Star Challenge, die im Zuge der Presenter-Partnerschaft von Kelly's für das Format entstanden ist, dürfen sich die besten Spieler der Liga bestimmten Herausforderungen stellen. Die Marke Kelly's unterstreicht damit sein Eishockey-Sponsoring und sein Engagement bei den Vienna Capitals.