Laola1 launcht Vollgas-App

Die App wurde für die Apple- und die Android-Welt und in vier Sprachen mit allen für die Rennserie erforderlichen und die diese begleitenden Informationen produziert. Die Inhaltselement sind im wesentlichen Nachrichten, Streckenverläufe, Videos, Bilder, Fahrerprofile und der sogenannten Live-Bereich, der während der jeweiligen Wettbewerbe Rennverlauf-spezifische Informationen liefert.



In der App sind die obligatorischen Social-Network-Schnittstellen integriert.



Das Medien-Service ist seit 5. Februar 2014 in den beiden App-Shops verfügbar. Im Rahmen der WRC-Rally in Schweden am vergangenen Wochenende wurden, laut Laola1, "plattformübergreifend mehr als 50.000 App-Downloads" generiert.