Langzeit-Versprechen

at // Fix ist in Österreichs Politik bekanntlich nix. Derzeit stehen, möglicherweise infolge der fortwährenden Drohgebärden, die Chancen gut, dass die elektronischen Privatmedien-Anbieter die vor Jahren versprochenen Förderung auch tatsächlich bekommen könnten. Allerdings wird nicht in großem Stil das duale System gedopt sondern in Form von lebenserhaltenden Maßnahmen. Von den versprochenen 20 Millionen Euro bleiben fünf Millionen übrig. Davon geht eine Million Euro an nichtkommerzielle Radios. Darüber hinaus kann es zu einer Erhöhung der Filmförderung von 7,5 auf 13,5 Millionen Euro kommen. Kleine Zeitung, 18. April, Seite 4 f.