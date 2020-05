Langsame Werbemarkt-Erholung

de // Steigende Konsumentenausgaben sollen den deutschen Medienunternehmen in den kommenden Jahren moderates Wachstum bescheren. Das Werbeerlös-Volumen soll mittelfristig nicht das 2008 erreichte Niveau überschreiten. Das sind zwei Kernaussagen, des von PricewaterhouseCoopers vorgelegten "German Entertainment and Media Outlook 2009-2013". In diesen fünf Jahren soll der Gesamtumsatz der Medienindustrie um durchschnittlich 2,4 Prozent steigen.