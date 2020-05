Lamperstorfer & Weiss

Susanne Lamperstorfer steigt, kurz vor Beendigung ihres Japanologie-Studiums, in die Online-Branche ein und hat sich begonnen in den heißen, vorlesungsfreien Juli-Tagen in das Traffic-Management des Vermarkters zu vertiefen. Claudia Weiss, ambitionierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaftsstudenten und durch zahlreiche studiumbegleitende Nebenjobs für die Online-Branche prädestiniert, verkauft seit Juni die Reichweiten und Inventarien der adworx-Vermarktungsprodukte. Kurzversion: Weiss ist im Sales-Team tätig.



