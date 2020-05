Lampe tauscht ATV gegen Fellner-TV

"Ich bin dankbar für die langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ATV. Die Jubiläumsstaffel von Bauer sucht Frau, die zehnte Staffel, ist für mich der perfekte Zeitpunkt, mich am Höhepunkt zu verabschieden! Doch manchmal im Leben muss man Prioritäten setzen, denn der Tag hat nur 24 Stunden (lacht)“, teilt sie in einer Aussendung dazu mit. Bei ATV bestätigt man das Auslaufen des Vertrages. Der Wunsch nach Neuorientierung sei beidseitig gegeben gewesen. "Es gibt kein böses Blut", wird betont.



Lampe ist seit Juni 2013 Leiterin des Online-TV Bereichs der Mediengruppe Österreich, der im gleichen Monat mit Society.TV und Wetter.TV startete. "Die wohl überlegte Entscheidung meine Zusammenarbeit mit ATV zu beenden, ist die logische Konsequenz meines beruflichen Werdegangs, da ich mich in diesem Jahr verstärkt meiner Tätigkeit als Leiterin des Online-TV Bereiches der Mediengruppe Österreich und dessen Ausbau widmen werde. Zusätzlich zu den bisherigen Online Formaten kommt jetzt News.TV und Madonna.TV dazu. Eine erste kleine Online-Dokusoap wird auch angedacht! Ich bekomme die Gelegenheit, ein tolles, zukunftsträchtiges Medium auszubauen und bin stolz darauf!", erklärt Lampe zu ihrer beruflichen Veränderung.



ATV führt Bauer sucht Frau klarerweise fort. Da der Abschied Lampes nicht überraschend gekommen sei, würden schon seit geraumer Zeit Gespräche mit möglichen Nachfolgerinnen geführt. "Diese befinden sich in der Schlussphase“, heißt es bei ATV auf Anfrage. Die erfolgreichste Sendung der jüngsten Staffel des Formats erreichte im Schnitt 266.000 Seher.