Lampe leitet oe24.tv

Parallel dazu kommt es zu einem Wechsel in der technischen Leitung des oe24-Netzwerkes. Georg Witzelsberger folgt Eugen Lindorfer als Chief Technology Officer nach. Zu diesen Zielen gehört der technische Ausbau des Mediennetzwerkes über alle Kanäle hinweg, die Forcierung des Kampagnen-Managements und die Weiterentwicklung des Performance-Marketings.



Lindorfer war seit 2006 für die technische Führung von oe24 verantwortlich.



Im Verkaufsteam des Digitalmedien-Unternehmens beginnen Firas Said als Key Account Manager sowie Gizem Yazgan und Stephanie Haider als Junior Key Account Manager. Said wechselt von Styria Multi Media in die Mediengruppe Österreich und war fünf Jahre im Vertriebsteam des Magazins Wiener tätig.