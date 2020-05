Lagerfeld dreht Magnum-Filme

Sie werden anlässlich der Magnum-Einführung am US-Markt im Rahmen des Tribeca Film Festivals am 21. April zur Uraufführung gelangen. Lagerfeld dreht mit Rachel Bilson. Der erste Trailer geht am 19. April auf der Magnum-Facebook-Fanpage online. Bilson wird danach in der globalen TV- und Printkampagne von Magnum zu sehen sein. Die TV-Kampagne läuft Ende April und die Print-Kampagne im Mai an. Die Sujets fotografierte ebenfalls Lagerfeld.



