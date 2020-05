Lätta's mobiler Splash

Das Werbemittel kommt primär in Imagekampagnen, die an das iPhone ausgeliefert werden zum Einsatz. Platziert wird es in dem Zeitraum, der von dem Endgerät benötigt wird um angefragte Apps zu laden. Seit Anfang April wirbt Lätta damit auf Wetter.com, Wetter.at, Radio886.at, antenne.vol.at und oe24.at. Die bis Juni laufende Kampagne wird ab kommenden Woche auf den iPhone-Apps von studiVZ, ntv und Wer wird Millionär platziert. Die planende Agentur ist Mindshare.