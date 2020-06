KURIER punktet bei Führungskräften

Der KURIER ist in der Ostregion einmal mehr das Printmedium mit den meisten Lesern unter den Führungskräften. Das geht aus der Leseranalyse Entscheidungsträger (LAE) 2013 hervor. In Wien, Niederösterreich und im Burgenland lesen demnach 36,8 Prozent der Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung täglich den KURIER. Unter den Entscheidungsträgern Ostösterreichs mit mehr als 4000 Euro persönlichem Nettoeinkommen liest sogar fast jeder Zweite diese Zeitung. Von den ostösterreichischen Managern mit hoher Mitarbeiterzahl (250 und mehr) greifen 43,9 Prozent täglich zum KURIER.

Unter den Geschäftsführern, Vorständen und Direktoren in dieser Region sind 42,6 Prozent Leser des KURIER. National erzielt die Zeitung 20,4 Prozent Reichweite bei den Führungskräften und damit Rang zwei.

Zum Vergleich: Der Standard wird von 17,7 Prozent und Die Presse von 16,8 Prozent der österreichischen Führungskräfte gelesen.

Auch in Wien, dem Bundesland mit überdurchschnittlich vielen Führungskräften, ist der KURIER einmal mehr klare Nummer eins in der Zielgruppe der Entscheider: Ganze 35,4 Prozent der Wiener Manager sind KURIER-Leser.

"Es freut uns, dass Österreichs Wirtschaftselite die hohe journalistische Kompetenz des KURIER zu schätzen weiß und dass wir in unserem Stammgebiet erneut die klare Nummer eins sind", erklärte dazu der Geschäftsführer des KURIER-Medienhauses, Thomas Kralinger. "Unseren Werbekunden bieten wir mit diesen ausgezeichneten Media-Daten hohen ,Return on Investment‘ in der Top-Zielgruppe der wirtschaftlichen Entscheidungsträger", sagte Kralinger.