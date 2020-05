Lady Gaga und ihre kleinen Monster

Dieser Spot begann mit den Sequenzen, die Lady Gaga am 8. Mai in New York drehte. Unmittelbar darauf erfolgte der Aufruf an die Fans sich am Spot zu beteiligen. Und zwar zum am 9. Mai veröffentlichten Track Edge of Glory. Seit der Erstveröffentlichung laden Fans ihre Tanz- und Gesangsversionen des Songs auf YouTube hoch. Bis 18. Mai wurde der vorliegende Spot aus allem verfügbaren Material realisiert. Dessen Erstveröffentlichung erfolgte im Rahmen der NBC-Comedy-Serie-Ausgabe Saturday Night Live vergangenen Samstag. Eine typische Digital Natives-Produktion.



atmedia.at