Kylie Minogue wird Sat.1-Testimonial

Kylie kommt

Minogue wird in Trailern und Teasern zu sehen sein. Die erste Kampagnenphase beginnt am morgigen Freitag mit eine ersten Teaser mit der Ankündigung " Kylie kommt". Es folgen weitere Teaser und Werbetrenner. Sie münden im, am 2. Juli anlaufenden 60-Sekunden-Spot. Weiter Image-Trailer folgen. Ab 9. Juli werden dann auch klassische Sat.1-Botschafter wie Jeanette Biedermann, Andrea Kaiser oder Britt Hagedorny in der Kampagne eingesetzt. Sie wurde von der ProSiebenSat1-Inhouse-Agentur Creative Solutions umgesetzt.